Carolina Chiappero, la Innovation Manager della Juventus al TEDx di Cortina d’Ampezzo: ecco il suo intervento

Al TEDx concluso poco fa a Cortina d’Ampezzo, protagonista Carolina Chiappero, la Innovation Manager di Juventus. Ecco il comunicato.

Nel prestigioso scenario di Cortina d’Ampezzo, al rifugio Socrepes, si è svolta l’edizione 2023 di TEDxCortina. Dieci speakers sono saliti sul palco per raccontare dieci storie accomunate da un unico filo: “Meraviglia”. Carolina Chiappero, Innovation Manager di Juventus, è stata una delle relatrici della giornata.

Il suo speech dal titolo“Tra innovazione e meraviglia” ha trattato diversi temi legati all’ innovazione nello sport e all’approccio che un manager con il suo ruolo ha nel lavoro quotidiano. È importante sottolineare che in Italia la Juventus è il primo club calcistico ad aver investito su un’Innovation Manager e Carolina, davanti al magnifico pubblico di Cortina, ha raccontato cosa significa per lei trasformazione e innovazione, le difficoltà che si possono trovare durante un processo di innovazione aziendale, l’importanza di un contesto atto a supportare tale processo e il diverso approccio che un individuo può avere di fronte ad un cambiamento.

L’innovation manager del club bianconero ha concluso così il suo intervento: «la meraviglia dell’innovazione incrementale è l’opportunità di introdurre il cambiamento quotidianamente e gradualmente. E’ l’opportunità che ciascuno di noi ha di avere un impatto, piccolo o grande che sia. È un’innovazione condivisa, alla portata di tutti e in questo il calcio è maestro, se non c’è squadra non si può ne vincere ne innovare e noi possiamo essere degli innovatori, una grande squadra».

