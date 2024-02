Carolina Morace, allenatrice ed ex attaccante della Nazionale, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 di Sara Gama

Carolina Morace, allenatrice ed ex attaccante della Nazionale, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 dell’addio di Sara Gama dall’Italia Femminile. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Sorpresa

«Ma no, è stata in Nazionale quasi 20 anni. È un discorso anagrafico, fisiologico per un’atleta ad alti livelli. Io ho smesso un anno prima di Sara, dopo un po’ non riesci più a recuperare…».

Però ha lasciato tra un Mondiale non giocato e un Europeo ancora da giocare: la sensazione è che si sia voluta fare da parte per lasciare spazio ad altre

«Nelle valutazioni che fa una campionessa c’è anche questo, è una considerazione giusta. Quando io ho smesso ho fatto un pensiero simile. Mi allenavo con Panico: stavo bene ma lei stava meglio. Io ero in parabola discendente e lei in parabola ascendente. Vignotto fece lo stesso con me a parti invertite. Poi abbiamo tutte smesso bene, io con scudetto e titolo di capocannoniere. È un discorso di rispetto verso gli altri e verso la propria carriera».

