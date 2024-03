Carrera svela: «Alla Juve sono cresciuto così con Conte, ma nell’Ascoli…». Il nuovo allenatore esce allo scoperto

Massimo Carrera durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’Ascoli ha svelato in cosa è stato influito dalla Juve di Conte. Queste le sue parole in riferimento al modulo che adotterà.

LE DICHIARAZIONI – «Sono cresciuto col 3-5-2 di Conte alla Juventus, ma quando ho iniziato da primo allenatore ho sempre modellato la squadra in base ai giocatori che avevo a disposizione».

The post Carrera svela: «Alla Juve sono cresciuto così con Conte, ma nell’Ascoli…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG