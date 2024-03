Domani, la Juventus Next Gen affronterà la Carrarese nel match valido per il 13º turno di Serie C. La partita sarà visibile in televisione

La Juventus, sul suo sito internet ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la sfida tra la Next Gen e la Carrarese.

COMUNICATO – La Juventus Next Gen affronta in trasferta la Carrarese nella sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Dove vedere in diretta Carrarese-Juventus Next Gen? Carrarese-Juventus Next Gen sarà trasmessa In diretta su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e su Now Tv. Entrambe le squadre vorranno tornare alla vittoria in campionato dopo aver pareggiato nell’ultimo incontro rispettivamente contro Pontedera e Pescara».

