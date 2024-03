La Juve dovrà stare attenta alla concorrenza della Arsenal per Zubimendi. I Gunners sono pronti a fare un’offerta alla Real Sociedad

L’Arsenal sembra essere un avverbio temibile per la Juve nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Martin Zubimendi, centrocampista spagnolo della Real Sociedad.

Secondo Givemesports.com, il giocatore classe 99 è il principale obiettivo dei “Gunners” per rafforzare il loro centrocampo in estate. L’Arsenal, presto, potrebbe presentare un’offerta per Zubimendi e per provare a battere la concorrenza.

