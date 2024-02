Introduzione del cartellino blu per l’espulsione temporanea dal campo: l’ironia di Mesut Ozil contro l’Atletico Madrid

L’IFAB – International Football Association Board – ha dato l’ok all’introduzione del cartellino blu, per ora solo come prova. Si tratta di un provvedimento che prevedrebbe l’espulsione momentanea di un calciatore dal campo per 10 minuti, da usare in caso di falli tattici, proteste o comportamenti antisportivi.

So Atletico Madrid will only play with 6 players then? https://t.co/m3UPWz1k9n — Mesut Özil (@M10) February 8, 2024

A questo riguardo è arrivato il commento di Mesut Ozil, ex del Real Madrid, su Twitter che ha subito voluto ironizzare contro gli avversari dell’Atletico Madrid: «Quindi l’Atletico Madrid giocherà solo con 6 giocatori?».

