Lazio, il rinnovo di Zaccagni con i biancocelesti è in stallo: il contratto scade nel 2025 e al momento l’intesa è lontana

Come riferisce Il Messaggero, prosegue lo stallo tra Zaccagni e la Lazio per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Per prolungare fino al 2027 l’esterno ha chiesto un ingaggio che con i bonus superi i 3 milioni di euro mentre Lotito non vuole superare tale soglia, bonus inclusi. E a gennaio la Fiorentina ci ha provato concretamente mettendo sul piatto 25 milioni di euro più bonus. Offerta respinta ma senza rinnovo in estate l’esito potrebbe essere diverso.

