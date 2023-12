Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, ha così parlato dopo il successo dell’Italia femminile contro la Svizzera

Ai microfoni della FIGC, la juventina Arianna Caruso ha parlato dopo il largo successo per 3-0 dell’Italia femminile contro la Svizzera.

CARUSO – «Siamo contentissime, abbiamo lavorato per questo e sono contenta per questo risultato. Buon proposito per il 2024? Non lo diciamo (ride, ndr)».

The post Caruso: «Lavoriamo per certi risultati. Buon proposito? Meglio se…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG