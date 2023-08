Cesare Casadei, ex talento dell’Inter e ora al Chelsea, ha ufficializzato il passaggio in prestito al Leicester con un post sui social

Cesare Casadei, ex Inter, continua a splendere. Il giocatore, ora al Chelsea, si prepara a cominciare la sua avventura in prestito al Leicester.

Queste le sue parole dopo il passaggio nel club allenato da Maresca, impaziente di lavorare con lui.

LE PAROLE- Mi sento molto bene. Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare. Il Leicester è una grande squadra, sono qui per vincere e fare il possibile per questo club

L’articolo Casadei, l’ex Inter inizia l’avventura al Leicester: UFFICIALE il passaggio in prestito proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG