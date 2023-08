Ecco qual è la probabile formazione dell’Inter, secondo la Gazzetta, che tra 4 giorni esordirà in campionato col Monza

Secondo la Gazzetta dello Sport, a -4 dall’inizio del campionato, la probabile formazione dell‘Inter che scenderà in campo col Monza dovrebbe essere questa.

Esordio tra i pali per Sommer, davanti a lui il terzetto composto da Darmian, De Vrij e Bastoni, in attesa di recuperare al 100% Acerbi. Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu: in panchina le new entry Cuadrado, Carlos Augusto e Frattesi. In avanti subito spazio alla coppia Lautaro e Thuram.

La probabile INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro, Thuram

L’articolo Inter-Monza, la PROBABILE formazione nerazzurra: in attacco spazio alla TuLa proviene da Inter News 24.

