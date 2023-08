La trattativa tra l’Inter e Lazar Samardzic ha acquisito i connotati di una telenovela: ecco le ultimissime notizie sull’affare

La vicenda che vede come protagonista Lazar Samardzic e il suo passaggio all’Inter continua a riservare colpi di scena.

Come riporta Sport Mediaset, al momento la l’affare può considerarsi sfumato del tutto. Il giocatore ha ricevuto dai nerazzurri un ultimatum: domani comunicherà se intende essere dentro o fuori dal progetto.

Col cambio di agenzia di procura attuato dal padre, è facile pensare che gli accordi presi in precedenza non siano più validi. Molto più vicina, in tal senso, la permanenza di Stefano Sensi.

L’articolo Samardzic all’Inter, salta tutto? Le ULTIMISSIME sull’affare-telenovela proviene da Inter News 24.

