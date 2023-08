Francesco Pio Esposito ha esordito con la maglia dello Spezia, in prestito dall’Inter, nel match di Coppa Italia: le parole

Attraverso un post su Instagram, Francesco Pio Esposito, in prestito dall’Inter, festeggia il suo esordio in Serie B con la maglia dello Spezia nel match di Coppa Italia contro il Venezia.

La partita si è chiusa ai tempi regolamentari 2-2. L’esito è stato deciso ai calci di rigore, terminando 4-3 per la squadra in cui ora milita il gioiellino dell’Inter.

LE PAROLE– Contento per il mio esordio tra i professionisti e per il passaggio del turno in Coppa Italia

