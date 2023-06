Cesare Casadei, talento dell’Italia Under 20, ha parlato del Mondiale degli azzurrini e del suo possibile futuro

Cesare Casadei, talento dell’Italia Under 20, ha così parlato a Sky Sport.

LE PAROLE – «Non ci aspettavamo inizialmente di arrivare in finale, proviamo sensazioni bellissime. Rivincita Non saprei. All’inizio a Londra ho vissuto una stagione travagliata, poi sono arrivato qui con tanta voglia di dimostrare. L’Uruguay è una squadra forte ma vogliamo imporre il nostro gioco. Futuro? Non so quali saranno i programmi, ma ci sarà tempo per parlarne».

