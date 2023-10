L’ex arbitro e dirigente arbitrale Paolo Casarin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema del caso scommesse e non solo

Intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport, Paolo Casarin ha detto la sua sul caso scommesse che ha coinvolto il calcio italiano e sugli arbitri italiani.

COME DEVONO APPROCCIARSI AL CALCIO I GIOVANI – «I giovani non devono pensare che il calcio è una cuccagna, quello del calciatore è un lavoro che va difeso attraverso comportamenti che siano d’esempio per i più piccoli. Se è tutto qua, altrimenti che roba è?»

GLI ARBITRI IN SERIE A QUEST’ANNO – «Sto vedendo un buonissimo lavoro da parte del designatore Gianluca Rocchi. Stanno venendo fuori arbitri di livello che probabilmente rinnoveranno un gruppo più anziano che ha arbitrato fino ad adesso. Le prime otto giornate mostrano un rinnovamento di qualità».

SUL VAR – «Il VAR è fondamentale perché molte volte ti risolve gli errori, ma non è così semplice perché al VAR ci sono altri arbitri. E dire che tutti gli arbitri prendono le stesse decisioni è assolutamente falso»

SUGLI ARBITRI DONNE COME MARIA SOLE FERRERI CAPUTI – «Lei è veramente brava, oltre a essere una gran bella persona. Le donne in generale sono brave ad arbitrare. In America l’arbitraggio femminile è molto più popolare, pensate. Anche in Germania e nel Nord Europa… Non si fanno impressionare da niente. Credo e spero che altre arbitre possano presto arbitrare anche in Italia».

