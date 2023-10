L’ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha detto la sua sullo storico presidente dei rossoneri, Silvio Berlusconi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel corso del Festival dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ricorda Berlusconi, storico presidente del Milan.

LE PAROLE – «Avevo un buon rapporto con Berlusconi, era una persona con un’aurea forte. Mi stimava tanto per come faceva le cose, aveva carisma. Lui era mister Milan. Mi ha dato la possibilità di sorridere ancora, è grazie a lui che ero al Milan, insieme a boss Galliani. Parlavamo spesso, di tante cose. Mi diceva come giocare e come muovermi».

