L’ex centrocampista del Real Casemiro ha parlato del ritrovato compagno di squadra Cristiano Ronaldo: le dichiarazioni a ESPN Brasile

Casemiro parla da calciatore dello United: le dichiarazioni su CR7:

COMPAGNI – «Ronaldo? Stiamo parlando di un giocatore, secondo me, uno dei migliori di tutti i tempi. L’illusione di poter giocare di nuovo con lui… Spero che rimanga, perché è un giocatore che ti dà la leadership, ti dà molti gol, è un vincente ed è molto importante per noi. Conosce l’affetto e il rispetto che ho per lui. Parlando anche portoghese, ci siamo avvicinati. È un ragazzo che dal primo giorno in cui sono arrivato qui, mi ha aiutato molto, mi ha dato consigli, mi sta aiutando molto. E spero che rimanga con noi, perché è un grande giocatore, uno dei migliori di tutti i tempi. Indubbiamente, per noi, è molto importante».

L’articolo Casemiro: «Spero che Ronaldo resti allo United. Mi sta aiutando molto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG