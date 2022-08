L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la partita vinta dalla Lazio con l’Inter. Le dichiarazioni

Le parole di Sarri dopo la gara vinta contro l’Inter:

ALLENAMENTO – «Le doppie sedute sono quelle dove si lavora sui particolari. Se nelle ultime partite ci funzionano meglio i particolari… A me non piace quando si gioca ogni tre giorni, è calcio usa e getta»

GARA – «La soddisfazione di vedere un gruppo con grande capacità di impegno e dedizione non comuni. Grande partita, che dobbiamo saper gestire, non accontentarci ma darci benzina per una buona stagione»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

