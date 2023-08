Casini: «Arabia Saudita L’Europa e la FIFA dovranno reagire». Le parole del presidente della Lega Serie A

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ai microfoni di Extra TV si è espresso così sul fenomeno Arabia Saudita.

CASINI – «Sicuramente quello saudita non è un fenomeno del tutto nuovo. In passato anche altri Paesi hanno compiuto questa operazione. Colpiscono le dimensioni dell’operazione che sta effettuando il calcio saudita. È chiaro che l’Europa e la FIFA dovranno adottare delle contromisure per non a mettere a rischio la competitività. È importante che queste reazioni ci siano».

The post Casini: «Arabia Saudita L’Europa e la FIFA dovranno reagire» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG