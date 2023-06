Casini lancia l’allarme: «Con tanti giocatori in Arabia rischio doping finanziario». Le parole del numero uno della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a Rai Radio 1 ha parlato del mercato “drogato” dall’Arabia Saudita.

ARABIA SAUDITA – «Relativamente, anche perché si va a cicli e quest’anno i risultati delle italiane in Europa sono stati molto positivi. Probabilmente è il momento di ragionare su forme di salary cap più sofisticate, simili a quelle adottate negli Stati Uniti per le leghe professionistiche. Però serve l’Uefa per questo, non può farlo una Lega da sola».

