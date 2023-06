Criscitiello svela: «Allegri non è convinto dell’offerta araba». Le dichiarazioni sul tecnico della Juve

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, fa il punto in casa Juve sul futuro di Allegri.

CRISCITIELLO – «Vi dico come la so io: l’Arabia ha fatto offerte importanti. I collaboratori del tecnico spingono, ma lui non è convinto. In questo momento, di tutto lo staff tecnico, è il meno convinto. I soldi ci sono, e sono tanti: ma lui parte già da un’ottima base alla Juventus».

The post Criscitiello svela: «Allegri non è convinto dell’offerta araba» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG