Paganini assicura: «Vlahovic via dalla Juve solo per offerte incredibili». Le parole del giornalista Rai in esclusiva

Paolo Paganini è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC – «La posizione della Juventus su Vlahovic è molto chiara. È stato un acquisto molto importante e molto oneroso, quindi la Juve è alla finestra. Non lo ha dichiarato incedibile però lo lascerebbe partire solo a condizioni molto molto vantaggiose. Gli interessamenti concreti arrivano soprattutto dalla Premier, in particolare dal Chelsea, anche dal Bayern Monaco, però ad oggi la Juventus è disponibile a sedersi ad un tavolo solo per richieste veramente incredibili».

