Casini: «Napoli esempio virtuoso, questo scudetto fa crescere tutto il campionato». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Il Mattino.

SCUDETTO NAPOLI – «Cosa significa lo scudetto del Napoli? Vuol dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del campionato. Aumentano l’attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia. E questo porterà tutte le altre squadre a rafforzarsi, innalzando ancor di più il livello medio del torneo».

NAPOLI ESEMPIO – «Il Napoli è un esempio virtuoso di gestione, capace di coniugare felicemente sostenibilità economico-finanziaria con risultati sportivi. È la conferma che imprenditori di successo in settori strategici, in questo caso il cinema e l’audiovisivo, possono portare innovazione e competenze anche nel mondo del calcio. Per fortuna in Serie A abbiamo anche altri esempi, sia italiani, sia stranieri».

DIRITTI TV E FONDI – «Distribuzione dei ricavi da diritti tv? Da noi è una norma di legge a dettare le modalità di riparto ovvero il decreto legislativo Melandri, e certamente, come chiesto da più squadre, è giunto il momento di riconsiderarne l’impianto. Prima di rivedere come distribuire le risorse, però, è decisivo incrementarle. Fondi? I fondi sono solo uno strumento, non un risultato di per sé. Ed è un tema su cui la Serie A, dopo aver definito l’assegnazione dei diritti audiovisivi per il prossimo ciclo, compirà, grazie a un advisor specializzato, tutte le valutazioni del caso, pesando con la massima attenzione i pro e i contro. L’esperienza spagnola e da ultimo quella tedesca, dove l’operazione con i fondi è stata bocciata dieci giorni fa, sono casi di studio interessanti per capire davvero se e come eventualmente leghe ed investitori possono collaborare tra loro».

