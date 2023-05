Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Le sue dichiarazioni sulla Juve.

CASINI A DAZN– «Se n’è parlato, noi come Lega non commentiamo le sentenze, soprattutto non definitive. Non sappiamo come andrà avanti questa vicenda, una volta finito tireremo le conclusioni».

SERIE A – «Penalizzazione Juventus? Il tema adesso è aspettare. La solidità del nostro campionato è comunque assicurata, noi difendiamo la sua immagine».

