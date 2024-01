Casini sul Var: «Errori? Possono esserci. Gli arbitri italiani restano un’eccellenza». Le parole del presidente della Lega Serie A

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto per parlare dei tanti episodi dubbi legati al Var nell’ultima giornata in cui il Milan ha vinto 3-0 contro l’Empoli.

PAROLE – «Ricordo che l’anno scorso quando la Serie A ha predisposto un documento di proposte c’era un punto specifico sul Var che era quello di costante revisione del protocollo, proprio per cercare sempre più in modo collaborativo con l’Aia di ridurre quelli che sono i margini d’errore che ahimé possono comunque restare. Gli arbitri italiani restano un’eccellenza in ambito internazionale, purtroppo gli errori fanno parte dell’uomo, si tratterà di lavorare insieme per ridurre il margine. L’arbitro è il mestiere più difficile del mondo parliamo di attimi e frazioni di secondo, il Var è uno strumento sempre migliorato negli anni, può migliorare ancora come l’audio Var e Open Var che sono strumenti che aiutano a capire il perché di queste scelte e di quello che viene detto».

The post Casini sul Var: «Errori? Possono esserci. Gli arbitri italiani restano un’eccellenza» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG