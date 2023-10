Le dichiarazioni di Nicolò Fagioli non convincono Chiné: i prestiti avuti da Gatti e Dragusin continuano a essere monitorati

Il Corriere dello Sport fa il punto sull’ormai noto caso scommesse nel calcio italiano, sottolineando come il Procuratore Chinè non sia convinto del tutto dalle dichiarazioni di Nicolò Fagioli su Gatti e Dragusin. E il quotidiano evidenzia ancora come, per l’omissione di denuncia, sia previsto uno stop di almeno sei mesi.

