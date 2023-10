Caso Fagioli, l’amore della famiglia e il supporto psicologico: così Nicolò vuole uscire dalla dipendenza da gioco

Nicolò Fagioli tuttora visita una volta a settimana uno specialista, inserito in un progetto di Dipartimento Patologia delle dipendenze dell’ASL TO3. Il centrocampista della Juventus vuole dare un taglio netto al passato e curare la dipendenza dal gioco.

Un supporto psicologico importante per il ragazzo, circondato ora dall’affetto di chi gli vuole bene: la famiglia, la fidanzata e gli amici di una vita, che non lasciano solo per un secondo. Le sue finanze ora vengono gestite da un amministratore e da mesi è in cammino per guarire dal disturbo patologico del gioco d’azzardo, ma la squalifica è ormai inevitabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

The post Caso Fagioli, la famiglia e l’aiuto di uno psicologo: i passi per uscire dalla dipendenza da gioco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG