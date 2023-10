Samardzic Juve, apertura allo scambio per portare il giocatore serbo a Torino: ecco le contropartite per l’Udinese

La Juve vuole Lazar Samardzic già a gennaio ed è pronta a fare sul serio per anticipare la nutrita concorrenza che si è messa sulle tracce del giocatore serbo.

Come spiega Tuttosport, l’Udinese è pronta a trattare la cessione del proprio gioiello, per il quale potrebbero fare il viaggio inverso due contropartite: Nicolussi Caviglia e Aké. Il primo non sta trovando spazio agli ordini di Allegri, mentre il secondo è già in prestito ai friulani e potrebbe trasferirsi a titolo definitivo.

