Sandro Tonali pronto a seguire la strada tracciata da Fagioli per il caso scommesse: anche lui pronto ad autodenunciarsi

In queste ore, anche Sandro Tonali andrà a parlare con la Giustizia Sportiva, autodenunciandosi per il caso scommesse anche se con tempistiche diverse rispetto a quelle dello juventino Nicolò Fagioli, che ha ormai parlato da tempo con chi di dovere.

Come spiega il Corriere dello Sport, nelle prossime 48 ore è in programma un videoincontro con Chiné, mentre Zaniolo ribadisce di non aver mai scommesso su partite di calcio. La richiesta dell’ex milanista, sottolinea il quotidiano, è quella di offrire una collaborazione piena e autentica per chiudere subito il caso.

