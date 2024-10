Non accenna a spegnersi la polemica sul “caso” Leao-Fonseca. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni stanno facendo discutere.

Il Milan ha vinto contro l’Udinese, riscattando le due sconfitte pre sosta contro Leverkusen e Fiorentina. Non si sono spente però le polemiche, soprattutto per via di alcune scelte di Fonseca che hanno dato adito di pensare che al Milan ci sia un vero e proprio caso.

La vittoria casalinga non ha rasserenato gli animi, almeno non per tutti. basti pensare ad alcune dichiarazioni che, di fatto, riaprono un caso che invece sembrava fosse chiuso già sabato sera dopo la partita contro l’Udinese.

La vittoria di Fonseca contro l’Udinese

La gestione di Fonseca, in particolare nelle sfide più recenti, ha dato luogo a numerose discussioni. La sconfitta di Firenze ha rappresentato un punto di svolta per il tecnico portoghese che, nonostante le critiche, ha saputo reinventare la formazione, portando a casa una vittoria significativa contro l’Udinese. In questa occasione, la squadra ha dimostrato non solo abilità tecniche ma anche un carattere forte, soprattutto dopo essere rimasta in dieci.

Caso Leao-Fonseca riaperto?

Nonostante Fonseca al termine della partita di sabato abbi spento sul nascere ogni strascico polemico sul “caso” Leao, Riccardo Trevisan, ospite del programma sportivo Pressing in onda su Canale 5, ha commentato l’ipotetico caso Leao-Fonseca affermando che “quando tu ( riferito a Fonseca, ndr ) sei alla Roma e litighi con Dzeko, poi vai al Milan e litighi con Leao, il problema sei te e non gli altri. Lui sta andando avanti con grande personalità e coerenza nelle sue scelte, ma per me le sue scelte sono sbagliate”.

Rafael Leao

Leao titolare contro il Bruges

A smentire la tesi di Trevisan ci ha pensato lo stesso Fonseca che oggi in conferenza stampa pre Milan-Bruges ha confermato Leao in attacco. Nessun caso al Milan se non scelte tecniche in base ai momenti dei singoli giocatori e agli avversari da affrontare. Leao avrà domani sera l’occasione di dimostrare il proprio valore che nessuno ha mai messo in dubbio o discussione, con Fonseca in prima fila.

