Caso Gasperini, Demiral a Malinovskyi: «Devi dire la verità, ho visto quello che ti faceva». L’ex Juventus rincara la dose

Continua a tenere banco in casa Atalanta il caso Gasperini Merih Demiral rincara la dose sui metodi troppo rigidi del tecnico piemontese rispondendo a Ruslan Malinovskyi che lo ha difeso così: «Com’era Duro, ma abbiamo raggiunto tre volte l’Europa League e tre volte la Champions. Sicuramente difficile, ma se vuoi raggiungere traguardi e risultati devi fare come le squadre grandi. Se non hai squadre da 300 milioni devi essere pronto fisicamente e essere più forte di altri».

Questa la replica dell’ex Juventus sui social: «Ma di la verità Mali. Ho visto con i miei occhi quello che hai passato». Poi però il commento è stato eliminato.

