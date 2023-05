Caso Juve, presentate ieri le memorie difensive: club non convinto dalle motivazioni del Collegio di Garanzia. Il prossimo 22 maggio il processo

Lunedì 22 maggio appena qualche ora prima di Empoli-Juve la Corte Federale d’Appello si esprimerà nuovamente sulla questione plusvalenze. I bianconeri attendono quindi la nuova sentenza che qualora scontentasse nuovamente porterebbe ad un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia.

Come riporta il Corriere dello Sport scadevano ieri i termini per la presentazione delle memorie difensive, con la Juventus determinata più che mai a ottenere giustizia: le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni non convincono nemmeno un po’ il club.

