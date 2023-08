Xavier Jacobelli parla così del centrocampo della Juventus, individuato nuovamente come punto debole dei bianconeri.

Il suo commento per il Corriere dello Sport: «L’Udinese aveva illuso, il Bologna ha tolto il velo. È il centrocampo il ventre molle della Juve. Non ingrana come dovrebbe e, quando ingrana, va a corrente alternata. Certo, sarebbe troppo facile dire che si stava meglio quando si stava peggior, che un conto, sia detto con massimo rispetto parlando, è il reparto allineante Locatelli, Rabiot, Weah, Fagioli e Cambiaso, un’altra è la nostalgia canaglia che assale i tifosi rimuginanti i tempi d’oro, di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pjanic, Pogba. (…) Locatelli, che all’Europeo fece sfracelli, ma da quando è diventato bianconero non è più tornato sui livelli del 2021 e l’indifferenza di alcuni tifosi è tanto ingenero- sa quanto improvvisa, poiché l’azzurro avrebbe bisogno di sostegno totale».

