Caso Lukaku, uno dei tifosi della Juve daspati dopo la vicenda chiede la revoca della sanzione ai suoi danni: le ultime

Stando a quanto riferito da La Provincia, l’archiviazione del caso Lukaku per infondatezza della notizia di reato potrebbe portare a nuovi sviluppi per i tifosi della Juve coinvolti. Uno di questi, un ragazzo di 26 anni originario di Como, vista l’assoluzione generale, ha chiesto la revoca del Daspo ai suoi danni o, in alternativa, la riduzione di questo.

I legali, inoltre, si starebbero riservando la possibilità di fare ricorso al TAR dopo la visione dei filmati

