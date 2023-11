Aldo Serena, doppio ex di Juve ed Inter, ha così analizzato la situazione in vista del derby d’Italia in programma domenica

Aldo Serena, doppio ex di Juve ed Inter, ha così parlato in un’intervista al Corriere di Torino.

ATTACCO JUVE – «Dopo la Nazionale, Chiesa si prende la Juve. Vlahovic scarichi in gol la sua malinconia. Ma occhio a Yildiz. Fa bene Allegri a non scoprire le carte, a parlare solo di corsa Champions per non attirare troppa pressione: ottima strategia».

JUVE-INTER – «La Juve ha un atteggiamento difensivo molto chiaro, non ci sono solo i difensori a proteggere la squadra. E l’attacco dell’Inter è sorretto da un centrocampo tra i più forti d’Europa. Chiesa ha anche fatto dei recuperi da leader, ha preso per mano la Nazionale. Non è vero che funziona meglio nel 4-3-3 azzurro: Chiesa vede la porta, Allegri fa quindi bene a spostarlo verso la porta. Juve-Inter di solito è un match con grandi contenuti atletici e agonistici».

PER GENNAIO – «Nella prospettiva di una Juve che acquista giovani e programma il futuro prenderei Samardzic, che ha grande qualità e ampi margini di miglioramento. Se invece si cerca un rinforzo immediato, allora De Paul è la scelta migliore».

