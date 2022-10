Ceferin ha commentato le accuse della federazione di Malta a Mangia: «Una questione molto seria, preferisco non parlare»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, durante il Congresso Aips in corso a Roma ha commentato le accuse di molestie sessuali della federazione di Malta contro Devis Mangia. Di seguito le sue parole.

«Conosco la questione. Ho parlato con la Federazione maltese in questi giorni e credo che si stiano già facendo indagini per capire meglio cosa è successo. E’ una questione molto seria, preferisco non parlare non conoscendo i fatti e i risultati dell’inchiesta. Non vedo perché la Uefa dovrebbe prendersi responsabilità: certamente dovremo aiutare a risolvere il caso, ma come potevamo sapere cosa sarebbe successo?».

