Caso Milik, Sarri può bruciare la Juve: pronta l’offerta Lazio al Marsiglia. Il tecnico biancoceleste vuole il polacco

Il vertice tenutosi giovedì tra Sarri e Lotito ha prodotto indicazioni chiare in casa Lazio, in particolare per quanto riguarda il vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il tecnico è stato chiaro col patron: il primo obiettivo è Arek Milik.

Oggi decade il diritto di riscatto del calciomercato Juve per il polacco (7 milioni più due di bonus) ma non è detto che i bianconeri non imbastiscano più avanti una nuova trattativa a cifre più basse. In ogni caso il Marsiglia parte da una valutazione di 9 milioni di euro: Lotito, dopo che l’attaccante in un colloquio con Sarri ha dato piena disponibilità al trasferimento a Formello, è pronto a bruciare la Vecchia Signora.

The post Caso Milik, Sarri può bruciare la Juve: pronta l’offerta Lazio al Marsiglia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG