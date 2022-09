Che fine ha fatto Gaston Pereiro? In casa Cagliari in tanti si stanno chiedendo dove sia finito l’uruguaiano in panchina nelle ultime due partite

Le parole d’elogio di Liverani, le voci di mercato estive e la conferma come punto cardine della squadra sarda. Ma a oggi, dopo Benevento e Bari, tutti si stanno chiedendo dove sia finito Pereiro e il perch√© del suo mancato utilizzo. Sembra essere a tutti gli effetti un divorzio in casa.

