Caso Pogba, la notizia fa il giro del mondo e all’estero si chiedono quale sarà il futuro del giocatore francese

Quella di Paul Pogba è la notizia del giorno, anche fuori dall’Italia. Se ne sta parlando in tutta Europa della decisione di squalificare il francese della Juventus per quattro anni a causa della positività al testosterone.

I media francesi, come ad esempio RMC Sport e Foot Mercato, hanno riportato la notizia con quest’ultimo che commenta: «Che finale di carriera caotico». Il caso Pogba è rimbalzato anche in Turchia e in Spagna, dove Diario Sport che sullo juventino si domanda: «Carriera finita».

