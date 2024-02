In casa Juve c’è emergenza a centrocampo in vista del match contro il Napoli. Una delle ipotesi potrebbe essere Danilo che però resta in dubbio

Come rivelato da Sky Sport, la Juve, in questi giorni, ha valutato l’ipotesi di spostare Danilo a centrocampo viste le assenze di Rabiot e McKennie. Ma il Capitano bianconero, oggi, ha lavorato ancora a parte e resta in dubbio per il match contro il Napoli.

Senza Danilo, Allegri avrà un’opzione in meno e nel caso le soluzioni per ovviare alle assenze saranno solo Alcaraz, Miretti e accentrare Cambiaso come mezzala.

