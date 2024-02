Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juve. Ecco le sue parole

Dal suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve.

PAROLE – «Io ho detto quello che so, ovvero, che fino a novembre non ero convinto che Allegri volesse rimanere anche l’anno prossimo, ora, però, sono convinto di sì. Gli piacerebbe avere un rinnovo prima, ma sono quasi sicuro, però, che non ci sarà perché la società vuole vedere risultati e cosa succede: credo che, adesso, sia prematuro parlarne prima di vedere quello che succederà da qui alla fine. Rispetto alle aspettative, se Allegri porta la squadra in Champions e vince la Coppa Italia ha centrato gli obiettivi: discutiamo sull’estetica, ma l’azienda ragiona su quelli, e quindi è difficile mandare via chi li raggiunge. Dal punto di vista di Allegri bisogna pensare che un anno, pur senza contratto, non perdi di vista la squadra».

