Nel corso del suo intervento al Business of football summit, Aurelio De Laurentiis ha attaccato la Juve che resta in vantaggio sul Napoli per partecipare al Mondiale per club.

PAROLE – Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club»

