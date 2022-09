Serge Aurier si è sfogato dopo essere stato tirato in ballo nel caso Pogba: «Siamo alla follia: sono musulmano, prego dio, non un Marabutto»

Intervistato dall’Equipe, Serge Aurier si è sfogato dopo che il suo nome è finito nel marasma del caso Pogba. Di seguito le sue parole.

«Sono un musulmano e prego Dio, non il marabutto. Contattatemi per cose belle e divertenti. Per le faide familiari che rasentano la follia, vai a parlare direttamente alla famiglia Pogba o a chi le sta proclamando».

L'articolo Caso Pogba, Aurier: «Siamo alla follia» proviene da Calcio News 24.

