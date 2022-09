Le parole di Raffaele Canonico, responsabile sanitario del Napoli sui recuperi di Victor Osimhen e Matteo Politano

Raffaele Canonico, responsabile sanitario del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. di seguito le sue parole sul recupero di Victor Osimhen e Matteo Politano.

POLITANO – «Ha una prognosi di tre settimane. Seguiamo tutti i protocolli e vediamo come risponderà alla riabilitazione. Di solito ci vogliono 20 giorni per una completa guarigione, vediamo come evolve la sua situazione la prossima settimana subito dopo la fisioterapia. La caviglia sta migliorando giorno dopo giorno».

OSIMHEN – «Ha avuto il classico infortunio del velocista. E’ una zona delicata. La settimana prima della Cremonese sarà cruciale per il suo rientro. Saranno fondamentali i prossimi giorni tra recupero dal problema fisico e ritorno ad una condizione fisica ottimale. Victor indossa ancora la mascherina per avere maggiore tranquillità e protezione, ma è completamente guarito dalla frattura allo zigomo».

L’articolo Napoli, il punto sul recupero di Osimhen e Politano proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG