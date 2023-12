Caso Pogba, niente patteggiamento: cosa succederà dopo la richiesta della Procura antidoping del massimo della pena

Per Pogba la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica, cioè il massimo della pena prevista. Come spiegato da Sky Sport, si ipotizzava una possibilità di patteggiamento per ridurre di metà la pena da comminare al centrocampista della Juve. Ma così non è stato.

Resta da capire se non è stato raggiunto un accordo per il patteggiamento (e per quale motivo) o se la difesa di Pogba abbia scelto di andare a processo perché convinta di ottenere il meglio. E sarà proprio il processo la prossima tappa del caso.

L’articolo Caso Pogba, niente patteggiamento: cosa succederà dopo la richiesta proviene da Inter News 24.

