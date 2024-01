La rivelazione di una cameriera sulla notte passata in discoteca da Marcus Rashford, attaccante del Manchester United

Arrivano nuovi dettagli sul caso Marcus Rashford che è scoppiato negli ultimi giorni al Manchester United. Una cameriera del locale in cui si è recato l’attaccante inglese, ha infatti parlato al The Sun.

PAROLE – «A un certo punto era così ubriaco che ha preso la sua borsa, l’ha lasciata cadere e sono caduti anche tutti i soldi. Erano tutte banconote da 20 sterline, grosse mazzette. Credo ci fossero tra le 8.000 e le 10.000 sterline in contanti. Poi ha sbattuto contro il muro, ho dovuto sollevarlo e metterlo sul letto intorno alle 3. Era completamente vestito e immagino che sia svenuto in quel modo. Non è nemmeno entrato sotto le coperte. Ha consumato tequila e cocktail. Non sono sorpresa che abbia saltato l’allenamento visto quanto tardi è andato a letto e quanto aveva bevuto. Doveva sapere che non sarebbe stato in condizioni di giocare a calcio. È entrato con due uomini e due donne, una era chiaramente un’amica e l’altra ragazza era francese e molto bella. Sembrava che stesse con Marcus per come interagivano, lui le toccava il braccio, lei il ginocchio, però dalla conversazione si capiva che non si conoscevano così bene. Era come se l’avesse appena incontrata. Rashford non aveva intenzione di tornare a casa, mi ha chiesto di uscire con loro, ma era chiaramente in missione per ubriacarsi».

