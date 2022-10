Caso Ronaldo, pugno duro del Manchester United nei confronti dell’attaccante portoghese: non ci sarà con il Chelsea

Quanto accaduto ieri con Ronaldo, uscito anzitempo dallo stadio per non essere entrato contro il Tottenham, avrà delle ripercussioni. Con un comunicato lo United ha infatti annunciato che CR7 non sarà convocato con il Chelsea.

COMUNICATO – «Cristiano Ronaldo non farà parte della squadra del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita».

L’articolo Caso Ronaldo, pugno duro dello United: escluso dai convocati per il Chelsea! proviene da Calcio News 24.

