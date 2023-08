Continuano le critiche per Rubiales dopo il bacio ad Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale Femminile della Spagna. In merito e duramente si è espressa anche l’attaccante della Svezia e Milan, Kosovare Asllani:

The Women’s World Cup has highlighted how many sexual abusers there are in charge of women's soccer!

Players has to be protected from sexual abuse and other forms of physical and emotional abuse! Action must be taken, abusers must be forced out! Enough is enough!

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) August 25, 2023