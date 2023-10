Caso scommesse, il Ministro dello Sport Andrea Abodi parla delle contromosse dopo quanto accaduto in questi giorni

A margine dell’evento Tennis&Friends, il Ministro Andrea Abodi ha parlato così del caso scommesse. All’Ansa le sue dichiarazioni sulle contromosse da adottare.

LE PAROLE – «Lavorerò, confrontandomi con altri colleghi e il mondo dello sport, per l’elaborazione di una carta dei doveri, nella quale doping, scommesse illecite e visioni di trasmissioni su piattaforme pirata siano esplicitate in un atto che ogni tesserato, soprattutto di sport professionistici, dovrà sottoscrivere, perché evidentemente quello che recitano i contratti e i codici etici non bastano. Ci vuole un’ulteriore presa di coscienza e assunzione di responsabilità, individuale e di sistema».

