Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato così del caso scommesse scoppiato nelle ultime ore: la dichiarazioni

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul caso scommesse che ha colpito anche la Nazionale.

ULTIME ORE – «Sono state ore difficili, noi siamo vicini a Zaniolo e Tonali umanamente e sportivamente, ci dispiace perdere due ragazzi forti. Stavamo creando un bellissimo gruppo, ma gli saremo sempre vicini».

COSA GLI HA DETTO – «Non ho avuto modo di parlare con loro, sono andati via. Ci dispiace tanto e io personalmente gli sono vicino».

PROSSIMI IMPEGNI – «Quello che è successo non ci tocca, dobbiamo pensare al campo. Dobbiamo dare tutto, siamo professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana, la mano del mister si vede e quindi siamo concentrati per domani e per martedì».

RICORDI DI BARI – «E’ un pezzo di storia, lì ho debuttato con la maglia azzurra. Ci sono grandi emozioni, fa un grande effetto ritornarci e non vediamo l’ora di giocarci. Il pubblico ci darà una mano».

