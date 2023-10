Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della gara contro il Genoa sul caso scommesse

SCOMMESSE – «Mi è veramente difficile perché non ci sono notizie certe. Bisogna capire questo fenomeno che proporzioni ha, quante persone riguarda: spero ci sia chiarezza nel minor tempo possibile, l’incertezza lascia spazio a illazioni. È evidente che noi sappiamo che non si può scommettere, è a conoscenza di tutti, poi ci sono delle situazioni individuali, ma non si possono dare giudizi senza conoscere cosa è successo».

